Thesocialpost.it - Carol Oliveira, la calciatrice brasiliana morta a 22 anni cadendo da un grattacielo, il fratello registra tutto per sbaglio

Leggi su Thesocialpost.it

Una tragedia sconvolge il mondo del calcio a cinque brasiliano., promettente giocatrice di 22, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto a Santa Catarina. La giovane, conosciuta da tutti come “ine”, èsul colpo dopo una caduta da un edificio di 22 piani situato a Balneário Camboriú.Leggi anche: Ares Masip, la campionessa di mountain bike denuncia: “Violentata da un ciclista nel paddock”La dinamica dell’incidenteSecondo le ricostruzioni, la giocatrice si trovava sul tetto del palazzo insieme al, presso l’eliporto, perre un video del panorama da condividere sui social media. Distratta dal cellulare, non si sarebbe accorta dell’assenza di una balaustra, precipitando nel vuoto. Il, presente al momento della tragedia, ha involontariamente ripreso l’incidente con il proprio telefono.