Bomba di De Maggio: "Donnarumma accetterebbe il Napoli", cosa serve per il colpaccio

Valter De, direttore di Radio Kiss Kiss, non ha dubbi: ilpotrebbe pensare a Gianluigiin caso di addio di Alex Meret.La questione rinnovi è una delle più spinose in casa: i tifosi azzurri si attendono novità sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia, che nelle prossime settimane dovrà restare fuori dal terreno di gioco per infortunio (clicca qui per i dettagli), ma anche su Alex Meret. Sembrava tutto fatto tra la dirigenza partenopea e l’estremo difensore azzurro per il rinnovo, ma la fumata bianca definitiva tarda ad arrivare. La volontà, svelata dallo stesso procuratore del giocatore (Federico Pastorello, ndr), è quella di firmare il nuovo accordo con i partenopei, ma finché non c’è nero su bianco è chiaro che ogni scenario non va sottovalutato. Compreso quello dell’addio, eventualmente a parametro zero se le parti non dovessero mettersi d’accordo.