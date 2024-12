Ilfoglio.it - Arcipelago familiare

Leggi su Ilfoglio.it

Federico Platania (Roma, 1971) è uno scrittore al centro della cui poetica da sempre c’è il lavoro. Tutti i suoi romanzi – o raccolte di racconti – sono come una piccola cosmogonia amara o meno del posto fisso o del precariato, delle relazioni d’ufficio, del workflow (il flusso di lavoro). Merita di essere citato Il primo sangue, sempre per i tipi Fernandel. Finora non ha mancato mai l’appuntamento con la questione speciosa di scrivania e computer. Ma a questo punto, nel silenzio degli ultimi anni (salvo un libro dedicato a Samuel Beckett di cui è cultore esperto ed estensore del sito italiano, samuelbeckett.it, la sua precedente prova finzionale data diversi anni fa) ci saremmo attesi un romanzo che parlasse di smart working o di quiet quitting o piani b e dimissioni – i giornali di questi tempi non parlano d’altro con una perversione da voyeuristi aziendali, statistici o giuslavoristi.