Ilrestodelcarlino.it - Sale a prendere la medicina e trova i ladri

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Marito e moglie sono nelle stanze a pian terreno e, intanto, di sopra iforzano una finestra ed entrano nell’appartamento. Il tutto, poco dopo le 19,30. E’ successo sabato a Monte Porzio in uno stabile all’angolo tra viale De Gasperi e via Rossini, a poca distanza dall’hotel ristorante ‘Ausonia’. A riferire l’accaduto è il padrone di casa, un settantenne che preferisce rimanere anonimo, ma che vuol far sapere ciò che è successo. "Se mia moglie non fosse salita perunain camera, quei delinquenti avrebbero fatto i comodi loro", racconta l’uomo. La coppia aveva appena cenato e la signora è andata al piano di sopra perun farmaco, quando ha sentito dei rumori strani: "Come se qualcuno stesse facendo passi veloci – riprende il 70enne -, così mi ha chiamato immediatamente e io l’ho raggiunta.