Napoli infortunio Kvaratskhelia | è lesione al legamento collaterale

Brutte notizie per ile per Khvichache ha rimediato undurante il match di domenica contro la Lazio. “In seguito a un contrasto di gioco,ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Oggi il calciatore azzurro si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato unadi basso grado delmediale“, ha fatto sapere il club partenopeo in una nota. L’attaccante georgiano – ha sottolineato la società – “ha già cominciato l’iter riabilitativo”. Bollettino medico Le condizioni di?https://t.co/cschLUiGec— Official SSC(@ssc) December 10, 2024