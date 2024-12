La perdita di benzina l’ipotesi attentato i rischi per la salute | cosa sappiamo dell’esplosione al deposito Eni di Calenzano

Leggi su Open.online

L’esplosione diè stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La stazione sismica di Carmignano in provincia di Prato, distante 15 chilometri dal sito dell’Eni, ha ricevuto le onde P di compressione alle ore 10.21.55. Dopo circa 40 secondi un segnale più ampio, ovvero l’onda acustica del boato. Che ha fatto oscillare il sismografo come un terremoto di magnitudo 0.9. Due i morti e tre i dispersi finora. La procura indaga per omicidio colposo. E c’è il precedente dell’allarme di Medicina Democratica che risale al 2020. Nei 170 mila metri quadri delEni diera stato segnalato più di un problema tecnico. Tanto che al momento dello scoppio la ditta Sergen Srl stava lavorando alla messa in sicurezza di una linea di. Dismessa da anni.