La nuova sinistra e l’illusione dell’uguaglianza

Da tempo diseguaglianze naturali e diseguaglianze sociali, di capacità, di risultati e quindi di meriti riconosciuti convivono, si intrecciano e ci condizionano. Per riprendere un celebre passo di Hegel, la storia umana è una lunga, inesausta lotta dettata dal bisogno/desiderio di riconoscimento: dei singoli dentro la famiglia, dell’uno dall’altro sesso, delle famiglie nei raggruppamenti sociali, dei raggruppamenti nello stato, degli stati tra di loro.Questa lotta non può avere per scopo l’annientamento dell’altro e nemmeno la sua resa e la sua sottomissione. Una lotta così ispirata sarebbe pura barbarie e ci riprecipiterebbe all’età della pietra. L’unico riconoscimento che vale tra esseri umani è quello che viene da chi è libero come noi, dai nostri pari in diritti e in dignità. Ciò vale per i singoli, vale per gli insiemi sociali, per gli stati e fonda tanto l’eguaglianza morale quanto la libertà individuale.