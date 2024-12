Ilgiorno.it - Scontro frontale nella galleria Monte di Zogno: feriti e disagi alla viabilità

Leggi su Ilgiorno.it

ieri poco prima delle 16.30di. Per ragioni in corso di accertamento una Compass che procedeva verso la città è entrata in rotta di collisione con un’A4 che viaggiava in direzione opposta. Tremendo l’impatto. Ad avere la peggio i due occupanti dell’Audi, un 73enne di Presezzo e un 45enne di Bergamo, portati al Papa Giovanni XXIII. Meno gravi le condizioni dei passeggeri a bordo della Jeep, tre amici della Bassa. Sul posto i vigili del fuoco, perché c’erano alcuni incastrati, i carabinieri e i soccorritori. La centrale Areu ha inviato cinque ambulanze e un’automedica. L’intervento del personale del 118 si è concluso con un ferito in codice rosso, quattro in codice giallo e uno in verde.per la: laè rimasta chiusa fino alle 18.