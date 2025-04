Da Sonego a Bellucci tutti i tennisti azzurri in campo | orari e dove vederli in tv

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – In attesa del Masters 1000 di Monte Carlo, al via il prossimo 7 aprile, è iniziata la stagione sulla terra rossa. Tanti iimpegnati in diversi tornei in giro per il mondo, preparatori all'appuntamento del Principato. Oggi, giovedì 3 aprile, saranno in tre gli italiani impegnati nell'Atp 250 di Marrakech, vinto .