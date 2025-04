Juventusnews24.com - Zambrotta sul cambio in panchina: «Contrario all’esonero di Thiago Motta, il progetto mi piaceva molto. Tudor è l’uomo giusto? Lo dice la sua storia»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24sulinin casa Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex bianconero suL’ex calciatore della Juve, e compagno diin bianconero, ha parlato a La Stampa per analizzare ilin.SU– «Lo conosco bene, era importante per noi in quella Juve. Dava sempre il massimo, come fa anche da allenatore per quello che ho potuto vedere in questi anni. È? Sì, lola sua. È un allenatore subentrato parecchie volte e ha sempre fatto bene, all’Udinese, al Verona, alla Lazio. Sa dare la scossa, spero che basti per portare la Juve in Champions. Quello che bisogna fare è ridare entusiasmo, credo che Igor l’abbia già fatto. La vittoria col Genoa può aver dato la serenità necessaria per ripartire».