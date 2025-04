Un film Minecraft | recensione del film di Jared Hess

Leggi su Cinefilos.it

UndeldiChi ama i videogiochi ha sempre coltivato un sogno segreto: immergersi completamente – e quindi fisicamente – in quegli universi virtuali, e vivere in prima persona le avventure digitali. Dal 2009, uno dei titoli più amati dai gamer di tutto il mondo è, e il suo successo globale ha spinto Hollywood a prendere in considerazione un adattamento cinematografico nel 2012.Dopo una lunga gestazione, fatta di rinvii, cambi di regia e riscritture, il progetto – dal titolo Un– ha finalmente preso forma con la direzione di. Ma la pellicola, a causa di ulteriori ostacoli come lo sciopero degli attori, ha avuto ulteriori ritardi nelle riprese, con la data d’uscita posticipata fino a quest’anno, in cui finalmente arriva nelle nostre sale dal 3 aprile.