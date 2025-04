Inter-news.it - Highlights Coppa Italia | Milan-Inter 1-1: ‘Calha lo sai perché’

, andata delle semifinali di, è finita 1-1. In gol Calhanoglu, che risponde alla rete iniziale di Abraham. Di seguito il video con i gol e glidella partita che si è giocata allo Stadio San Siro dio.TUTTO RINVIATO – Quarantacinque minuti equilibrati di primo tempo, con siachepericolose in un paio di occasioni. Ci vanno subito vicini i nerazzurri, quando Correa lascia partire un tiro potente dal limite dell’area che Maignan blocca prontamente. Al 20? altra occasione, con una punizione dalla destra: Calhanoglu pennella in mezzo, sponda di testa di Bisseck per de Vrij, ma ancora una volta Maignan neutralizza il tentativo dell’olandese. Sei minuti dopo è ila rendersi pericoloso: Leao libero sulla sinistra si incunea in area e prova il diagonale sul secondo palo, Martinez evita il gol grazie a unvento con la gamba.