Vigor, serve reagire a partire da L’Aquila

La conferma di Antonioli, le aspettative del pubblico e i tanti dubbi su una squadra indecifrabile. Sono questi i temi centrali nella spiaggia di velluto dopo la sconfitta contro la Samb, ma si parla anche di, la prossima rivale in campionato. Rimangono pochissime giornate per fare punti e lanon ha un calendario agevole, ma anche gli abruzzesi sono alle prese con un periodaccio. Che avversaria troverà dunque laal "Gran Sasso d’Italia"? Una squadra arrabbiata, colpita nell’orgoglio? Oppure una formazione che dopo il pesante ko contro il Castelfidardo ha accusato il colpo? Visto il livello della rosa aquilana è difficile poter dormire sonni tranquilli, ma gli abruzzesi non stanno vivendo una fase memorabile: l’ultima vittoria risale a un mese fa, il roboante 5-1 contro l’Avezzano poi tanti pareggi e la sconfitta contro i ragazzi di Giuliodori.