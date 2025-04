Veronasera.it - Liberazione, dopo la mostra un ciclo di incontri su "Guerra Occupazione Resistenza"

Leggi su Veronasera.it

Ultimo giorno per la"Dalle macerie alla rinascita. Il progetto di Ricostruzione negli archivi del Comune", mentre prende il via domani, 4 aprile, undisu "". Due iniziative realizzate in occasione della ricorrenza degli ottant'anni dalla.