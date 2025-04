Ilrestodelcarlino.it - Minicucci: "È un orgoglio giocare al Del Duca"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ieri sono ripresi gli allenamenti in casa Atletico Ascoli, in attesa di affrontare domenica alle 15 allo stadio Del, il Chieti, terzo in classifica. A raccontare l’umore della compagine del patron Graziano Giordani dopo la bella vittoria conquistata ad Ancona, è stato il numero 10 bianconero, Manelautore del gol del raddoppio allo stadio ‘Del Conero’. Manel fondamentale la vittoria ad Ancona: che partita è stata? "Con una cornice del genere e con un pubblico caldo, dovevamo affrontare la partita con coraggio e personalità, e così è stato. Abbiamo impattato benissimo la gara, siamo stati bravi a soffrire nei momenti in cui gli avversari hanno tenuto il pallino del gioco. Questi ambienti tirano fuori il meglio di noi come gruppo e come singoli". L’Atletico nell’ultimo periodo ha raccolto meno rispetto a quanto costruito: momento superato? "Purtroppo nel calcio spesso il risultato finale non rispecchia la prestazione e quest’anno è successo più volte.