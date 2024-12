.com - Draghi “Momenti difficili, in Europa servono decisioni collegiali”

MILANO (ITALPRESS) – “Siamo di fronte aper una serie di cause. Oggi il contesto è diverso,. Chi ha responsabilità indeve prendere dellee poi portare con se gli elettori”Lo ha detto l’ex premier ed ex presidente della BCE Mariodurante la cerimonia di conferimento a Milano del Premio ISPI 2024.Rispondendo poi ad una domanda su quando pronunciò il celebre discorso “Whatever it takes” durante la crisi del debito sovrano,ha affermato all’epoca “quella era una leadership per salvare la stabilità dei prezzi e perchè bisognava fare qualcosa. Il contesto di allora era con la reputazione della Bce ai minimi storici, con gli spread si allargavano e l’euro in calo. E quindi serviva una frase forte. La Bce doveva essere percepita come indipendente.