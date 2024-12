Thesocialpost.it - “Buon viaggio”. Lutto nella musica italiana, addio a Francesco: aveva soltanto 47 anni

Il mondo dellapiange la perdita diCerroni, noto come Poppy’s, ex bassista dei Fleurs du Mal, scomparso il 8 dicembre. Cerroni, che ha ricoperto un ruolo fondamentale dal 2000 al 2006band e che era un fonico molto apprezzato, è stato ricordato attraverso i social media dal Monk club, locale che ha contribuito a fondare. Molti artisti, tra cui Michela Giraud, hanno voluto esprimere il loro cordoglio.Cerroni, conosciuto come Poppy’s, è deceduto ieri a Roma. È stato uno dei fondatori del Monk club, un celebre spazio della Capitale dedicato a concerti ed eventi. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa sulla pagina social del club, che ha descritto Cerroni come una figura centrale e creativa, un artigiano delle idee che ha plasmato non solo il Monk, ma anche innumerevoli palchi e festival in Italia.