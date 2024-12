Lortica.it - La forza della resilienza quotidiana

La vita è un continuo intreccio di porte che si chiudono e finestre che si aprono, un gioco di equilibri tra ostacoli e possibilità, cadute e ripartenze. Ogni passaggio difficile, per quanto doloroso, porta con sé un’opportunità di crescita e di rinascita. Ma come affrontare i momenti in cui il peso sembra insostenibile? La risposta sta in un mix di leggerezza, filosofia e fiducia nel futuro.Immaginiamo la vita come un disco a 45 giri: da un lato c’è il brano che ci piace, quello che ci fa sorridere e ci dà energia. Dall’altro c’è il pezzo che ci sembra meno armonioso, che magari avremmo preferito saltare. Ma per ascoltare l’intero disco, per capirlo davvero, serve vivere entrambi i lati. Ogni difficoltà può diventare il preludio di una nuova melodia, se impariamo a cambiare prospettiva o la conferma che ci stiamo indirizzando verso il cambiamento giusto.