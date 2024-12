Ilrestodelcarlino.it - Con la neve il paesaggio è fiabesco: le foto da cartolina dell’Appennino emiliano

Bologna, 8 dicembre 2024 – Tutti i rilievi dell’Emilia Romagna, da Piacenza alla costa, si sono svegliati stamattina imbiancati ed ancor di più lo sono nel corso della giornata odierna. In quota nel primo pomeriggio laraggiungeva i 30 centimetri sopra i mille metri di quota, con punte di mezzo metro sul Cimone e sugli altri rilievi regionali.scese sino in pianura nell’Emilia occidentale, ad esempio 5 cm a Quattro Castella (Reggio Emilia) a 161 metri di quota. Piogge intense in gran parte della pianura: alle 13, Emilia Romagna Meteo segnalava le piogge più consistenti nel territorio ferrarese (60.7 mm a Lagosanto e 50.3 mm a Cocomaro) e sulla pianura tra Parma e Reggio Emilia. Nelle zone innevate varie le segnalazioni di difficoltà viarie, più che per limitata spalatada parte degli enti preposti, per automobilisti che non avevano ancora installato pneumatici invernali.