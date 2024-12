Ilrestodelcarlino.it - Beko chiude a Comunanza: delegazione incontra Papa Francesco per salvare 300 posti di lavoro

Il caso, la multinazionale che ha annunciato la chiusura dello stabilimento dia fine 2025 mettendo a rischio oltre 300di, finisce addirittura dal Santo Padre. Questa mattina, infatti, unadi cinque persone verrà ricevuta in udienza privata da, in Vaticano. Una sorta di pellegrinaggio, in realtà, per chiedere al Pontefice di pregare affinchè venga tutelata la posizione dei tanti dipendenti che, tra un anno, rischiano di restare in mezzo alla strada. A recarsi da Bergoglio saranno il sindaco di, Domenico Sacconi, il vescovo delle diocesi di Ascoli e San Benedetto, monsignor Gianpiero Palmieri, un lavoratore dello stabilimentocomunanzese, un dipendente della fabbrica di Fabriano e un rappresentante della sede senese dell’azienda.