Asiago ultraleggero atterra su strada | 4 feriti Tra loro c’è il pilota è grave

Quattro persone sono rimaste ferite durante l’ggio fuori pista di un piccolo aereo, un, che aveva già dichiarato un’emergenza alla torre di controllo. È accaduto in Via San Domenico ad, in provincia di Vicenza: l’aereo èto ine i primi soccorsi sono stati prestati dai passanti che hanno aiutato i passeggeri a uscire. Ilè ferito in modo: è rimasto incastrato ed è stato estratto dai vigili del fuoco arrivati dae Bassano del Grappa. Ilè stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in eliambulanza in ospedale. Gli altri tre passeggeri,in modo più lieve, sono stati trasin ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di. I vigili del fuoco si sono occupati delle operazioni di bonifica per lo spandimento di kerosene a causa del danneggiamento dell’ala contenente carburante.