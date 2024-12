Iodonna.it - Il premio letterario rappresenta un'occasione preziosa per avvicinare i giovani al mondo della lettura, promuovendo la passione per i libri e il piacere della scoperta. E, la grande partecipazione di quest'anno è la testimonianza dell'importanza di investire nella formazione dei lettori di domani

Leggi su Iodonna.it

Nel cuore pulsante di “PiùPiù Liberi“, la fierapiccola e media editoria, che si sta svolgendo a Roma, mille, provenienti da tutta Italia e persino da Francia e Belgio, hriempito la sala per celebrare i vincitorinona edizione delStrega Ragazze e Ragazzi, trasformando la cerimonia in una vera festa. Donatella Di Pietrantonio, da dentista a scrittrice di successo: i romanzi delStrega 2024 X Leggi anche › “PiùPiù Liberi”: un viaggio tra le parole dedicato a Giulia Cecchettin e Giacomo GobbatoStrega Ragazze e Ragazzi: i vincitoriA conquistare il cuore deigiurati sono stati: Jarvis, per la categoria 6+, Maddalena Vaglio Tanet per la categoria 8+ e Kelly Yang per la categoria 11+.