Ilgiorno.it - Premi per lo sport ai gemelli del rugby

Così come sul campo, anche questa volta hanno fatto meta: una meta tutta loro e più che meritata. Ilo "ivo sondriese" quest’anno è uno per due, assegnato a Luca e Marco Schenatti, ida oltre 20 anni protagonisti indiscussi delvaltellinese. Una scelta che rende omaggio a due carriere intrecciate e a due uomini che hanno saputo incarnare i valori del, dentro e fuori dal campo. A proporre la loro candidatura, Paolo Valenti, storico giornalistaivo valtellinese che allo stadio Cerri Mari può vantare addirittura una panchina dedicata. Davanti al sindaco di Sondrio Marco Scaramellini, la commissione composta dall’assessore alloMichele Diasio, dalla presidente della quarta Commissione Cristina Maspes e dai giornalistiivi locali, ha motivato così la scelta: "Al di là delle incredibili statistiche, in questi anni Luca e Marco hanno dato prova costante di grande attaccamento alla squadra.