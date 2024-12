Terzotemponapoli.com - NM Live – Napoli, Buongiorno è fortissimo, ha rivalutato Rrahmani, McTominay valore aggiunto

NM– Antonio Corbo, Mimmo Carratelli, Carlo Verna, Arturo Muselli, Massimo Agostini, Antonio Petrazzuolo hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: NM– Corbo: “Ilpuò superare il turno anche con la formazione rivoluzionata,è straordinario”ANTONIO CORBO, editorialista di Repubblica: “Entrambe le partite contro la Lazio sono importanti per il. Se gli azzurri uscissero dalla Coppa Italia avrebbero il compito di vincere lo Scudetto. De Laurentiis ha dato a Conte tutto ciò che aveva chiesto, ha speso 149 milioni sul mercato esta iniziando a scoprire e ad apprezzare il tecnico azzurro, con il botteghino che sta funzionando.