NBA 2024 2025 | Atlanta vince la quinta di fila ok Boston Magic moment per Orlando

Si è aperta con il successo deiCeltics ai danni dei Detroit Pistons la notte italiana di match validi per la regular seasonNBA. 130-120 il punteggio dell’incontro del TD Garden, in cui a prendersi la scena sono stati Porzingis (26 punti) e Brown (28). Solo 10 minuti sul parquet per Simone Fontecchio, autore di 4 punti e 2 rimbalzi.RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATEvittoria consecutiva per gli Atalanta Hawks, che hanno superato per 119-104 i Milwaukee Bucks nel segno della doppia doppia di Jalen Johnson (23 punti e 13 assist). Sorridono anche i Minnesota Timberwolves, che hanno piegato per 108-80 i Los Angeles Clippers archiviando la pratica già nel primo tempo (chiuso sul +27), e i Brooklyn Nets, capaci di domare gli Indiana Pacers per 99-90.Netta sconfitta invece per i Los Angeles Lakers, travolti con lo score di 134-93 dai Miami Heat.