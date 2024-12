Ilrestodelcarlino.it - Le sorprese della nuova giunta de Pascale: chi saranno gli assessori, le ultime notizie

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 5 dicembre 2024 – Mentre impazza il toto nomi, il neo-eletto presidenteRegione Michele deassicura che "lesullatante". Per la prima volta questa mattina ha presenziato a un evento istituzionale (direzione regionale dell'Inps) come rappresentanteRegione, ma non dà anticipazioni: "L'insediamento sarà il 13 dicembre e nei giorni immediatamente precedenti presenterò lain maniera tale che non ci sia neanche una sovrapposizione fra quella precedente e quella– spiega de– La prossima settimana ci sarà la, che entrerà in funzione dal 14 dicembre. I tempi sono quelli". Parlandodistribuzione degliin base a criteri territoriali equestione di una possibile sovra-rappresentazione di Bologna, dice che "non c'è nessun 'nodo Bologna', nel senso che io sto valutando tutti i profili da tutta la regione.