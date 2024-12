Quotidiano.net - Il politologo Lazar: "Vogliono farlo cadere. Ma il presidente resisterà"

Professor Marcin cattedra alla facoltà parigina di Sciencepo e alla Luiss di Roma, a margine della mozione di censura al governo Barnier si evoca la crisi della duratura Quinta repubblica: siamo a questo punto? "No, questo no. Il progetto della France Insoumise di Jean Luc Mélenchon punta effettivamente a una Sesta Repubblica più parlamentare". In contrasto col plebiscitarismo imperante. "Per il momento comunque non siamo di fronte a una crisi istituzionale. Si tratta di una crisi ministeriale, il governo cade su una misura specifica, con una dimensione politica da accertare. Anche perché ildella Repubblica Emmanuel Macron ha la possibilità di nominare un nuovo primo ministro. E certamente lo farà". Pare che vogliain 24 ore, per avere un governo già sabato all’inaugurazione di Nôtre Dame alla presenza di Donald Trump.