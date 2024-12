Liberoquotidiano.it - “Dentista sostenibile”, qualità e prezzi contenuti per contrastare il turismo dentale

(Adnkronos) - Milano 5/12/2024Diversi studi in Italia, team di professionisti altamente qualificati, garanzia decennale economica per tutto il lavoro eseguito degli impianti, controlli gratuiti. Questo è quanto offre, a, la societàI dati parlano chiaro: nel 2023, 4 milioni e mezzo di italiani hanno rinunciato alle cure dentistiche a causa di problemi economici. Motivo che spinge quasi 200mila persone all'anno ad andare in Albania, Croazia, Romania, Turchia o altri Paesi per curarsi i denti, in particolare per protesi, impianti e cure articolate. “Il cosiddetto “” è un fenomeno che coinvolge migliaia di persone – conferma il dottor Massimo Filippo Gattuso, medico chirurgo oro-maxillo facciale, docente Master universitario II liv. Università di Roma La Sapienza e direttore scientifico della società, che fa parte del Gruppo Stomatologico Italiano – Molti intraprendono il viaggio perché attirati dai bassi costi.