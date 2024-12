Infobetting.com - Unió Esportiva Olot-Siviglia (giovedì 05 dicembre 2024 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Andalusi impegnati in Catalogna

Leggi su Infobetting.com

Nel posticipo di lunedì notte si è visto un buon: contro un avversario in grande salute come l’Osasuna, glisono andati sotto ma non hanno mollato, hanno colto il pari e all’ultimo hanno anche avuto l’occasione di vincere con Lukebakio ma l’attaccante non è riuscito a realizzare la doppietta sperata. Il punto colto .InfoBetting: Scommesse Sportive e