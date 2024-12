Iodonna.it - Per il défilé che celebra il savoir-faire degli artigiani, Chanel ha scelto Hangzhou. Rendendo omaggio alla cultura della Cina e ad un desiderio di Coco

Sull’aereomoda. Ormai si sa: non passa settimana senza che uno show o un evento del fashion trasporti gli spettatori dall’altro capo del globo, tra destinazioni da sogno e gemme da scoprire. Non ha fatto eccezione l’ultimo happening firmato dmaison francese piùta e leggendaria. Ieri, infatti, è andata in scena la sfilata, in, dedicatacollezione Métiers d’Art 2024/25. L’incontro sfiorato tra Margot Robbie e Jacob Elordi nello spot diN°5, diretto da Luca Guadagnino X Il, come da tradizione, hato e portato in primo piano ilmaison, raccolti oggi nell’hub a sette piani rinominato Le19M.