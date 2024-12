Ilfattoquotidiano.it - Migranti, il decreto flussi è legge. Ma il Csm boccia la “norma Musk” che toglie ai tribunali la competenza sui trattenimenti in Albania

Il provvedimento è appena diventato, ma il Consiglio superiore della Magistratura (Csm) losenza riserve. Si tratta del cosiddetto “emendamento” alsuimigratori, appena trasformato inal Senato con 99 sì, 65 no, 1 astenuto. Laalle sezioni specializzate deilasulle convalide deiper le procedure d’asilo, e la affida alle Corti d’Appello. Secondo il parere del Csm, che andrà al ministro della Giustizia Carlo Nordio e non è vincolante, si rischia l’allungamento dei tempi nelle corti d’Appello, e dunque il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dal Pnrr, oltre al rischio che a giudicare siano magistrati privi delle competenze necessarie. Ladel governo è stata una reazione alla decisione della sezione specializzata del tribunale di Roma di non convalidare ideitrasferiti inper incompatibilità con lativa Ue, tanto che sarà una sentenza della Corte di giustizia europea, in base ai rinvii deiitaliani, a dirimere la nota questione dei Paesi “sicuri”, ma non prima di aprile.