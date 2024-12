Ilrestodelcarlino.it - La nuova Pinacoteca. Lavori a Palazzo Oir, la ristrutturazione avanza

Il fascino di un luogo senza tempo per la storia della nostra città si respira anche quando la storia, al suo interno, pare essersi fermata, tra pareti demolite, pavimenti in fase di rimozione, soffitti a volta e strutture in legno che evocano tempi e suggestioni passate. Nel mese di novembre è stato avviato l’intervento riguardante la, il restauro e il consolidamento diOir che dopo avere ospitato la direzione generale dell’Ausl è stato ceduto, nel 2019, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena al Comune al fine di creare lasede dellacittadina. Considerata la complessità e l’imponenza dell’opera, le prime settimane di cantiere hanno riguardato principalmente le predisposizioni legate alla sicurezza. Ieri il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore aipubblici Christian Castorri hanno effettuato un sopralluogo all’interno delche si estende su una superficie complessiva di 1.