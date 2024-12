Lapresse.it - Incidenti lavoro: travolto da catasta legna, muore 48enne nel Padovano

Napoli, 4 dic. (LaPresse) – Incidente mortale sulquesta mattina a Fontaniva, in provincia di Padova. Un operaio di 48 anni, dipendente di una ditta toscana, mentre era intento a tagliare dei tronchi di albero, è statoda unadi, morendo sul colpo. L’incidente è avvenuto in via Coltura, in località San Giorgio in Brenta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Cittadella insieme con lo Spisal (Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di) di Camposampiero. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.