Rigutino: un anno senza il ponte, la comunità esige risposte

È passato undal 30 novembre 2023, giorno in cui è stato demolito ilche collegava Via della Stazione con la zona di Nocetella. Sebbene si trattasse di una struttura privata su una strada privata, ilrappresentava un passaggio pedonale essenziale per i residenti. La sua demolizione, necessaria per motivi di sicurezza idraulica, ha creato notevoli disagi, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione.Ilera l’unico collegamento interno che permetteva di evitare la Strada Regionale 71, un’arteria ad alta intensità di traffico, spesso teatro di gravi incidenti, anche all’interno di. Attualmente, l’unico marciapiede disponibile lungo la S.R. 71 si trova su un solo lato della strada, obbligando i pedoni – inclusi genitori con passeggini, anziani con deambulatori e persone in sedia a rotelle – ad attraversare la carreggiata pericolosa per ben due volte.