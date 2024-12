Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, martedì 3 dicembre 2024: le previsioni segno per segno

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi:ArieteCari Ariete, la vostra energia è alta ma fate attenzione a non sprecarla in discussioni inutili. Sul lavoro nuove responsabilità vi attendono. In amore siate più empatici verso il partner.ToroCari amici del Toro, secondo l’di, giornata positiva per il settore finanziario. Attenzione però a non esagerare con le spese superflue.