Fiorentina l’agente di Bove | Mai visto così tanto affetto avanti più forti

Leggi su Sportface.it

“Grazie Firenze. Ti abbiamo scelto pensando fossi proprio, con valori assoluti di sensibilità tangibile. Grazie Roma che lo ami e lo amerai per sempre, perché non dimentichi. Perché non si può dimenticare chi ha sudato la maglia. Grazie a tutti, perché mai avevouna cosa del genere edal mondo del calcio e non solo“. Iniziail messaggio che Diego Tavano, procuratore di Edoardo, ha pubblicato su Instagram per ringraziare il mondo del calcio per l’dimostrato al proprio assistito, ricoverato da domenica sera all’ospedale Careggi di Firenze in seguito al malore accusato durante il match contro l’Inter. “Grazie a Emilio Butragueno che in nome e per il Real Madrid mi ha contattato in continuazione per sapere di Edo. Andiamo, piùdi prima”, ha concluso Tavano.