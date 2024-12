Sport.quotidiano.net - Atalanta, l’ottava meraviglia vale il secondo posto solitario

Seconda solitaria, ad un solo punto dalla capolista Napoli. La classifica si assottiglia e l’si issa alle spalle degli azzurri dopo aver espugnato ancora una volta l’Olimpico, ancora una volta con un gol del solito De Roon (alla terza marcatura nello stadio giallorosso) e al fischiatissimo ex di turno Zaniolo. Dea sempre meglio, sempre più in alto, sempre più concreta. Gasperini (in tribuna per le prime due giornate di squalifica) in una serata opaca dei tre attaccanti titolari l’ha vinta come sa fare lui con i cambi, pescando dalla sua lunghissima panchina la qualità e la freschezza di Cuadrado, Brescianini, Samardzic e Zaniolo. Nerazzurri che non hanno segnato con i soliti tre tenori ma hanno trovato la strada del gol in maniera alternativa con la terza rete in un mese e mezzo di Marten De Roon e con la seconda rete in un mese di Nicolò Zaniolo.