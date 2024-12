Stellantis Conte alla protesta di Pomigliano | Il governo ha tolto 46 miliardi all’automotive per le armi Tavares? Elkann presenti piano industriale

Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, Conte alla protesta di Pomigliano: “Il governo ha tolto 4,6 miliardi all’automotive per le armi. Tavares? Elkann presenti piano industriale”

“Ilha4,6per l’automotive per destinarli ade difesa, tutto questo non va assolutamente bene. Noi non vogliamo il riarmo, i lavoratori e i cittadini non vogliono nuove. Vogliono lavoro e sicurezza per il loro futuro.” A dirlo il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, in visita al presidio dei lavoratori di Trasnova allo stabilimentodiD’Arco, operai attualmente incontro la decisione didi non rinnovare la commessa in scadenza il 31 dicembre. “È una crisi ormaigià evidente. Abbiamo sentitoin commissione, non aveva nessun progetto e nessuna idea. E per questo lo abbiamo attaccato, personalmente l’ho attaccato duramente. E’ venuto a dirci che non aveva nessun briciolo di garanzie per il futuro occupazionale e per un