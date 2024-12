Sport.quotidiano.net - La Unahotels sbrana Scafati e sale al 5° posto

9057: Barford 13, Gallo 3,Winston 20, Faye 4, Gombauld 14, Smith 9, Uglietti 4, Fainke, Vitali 5, Grant 4, Chillo 2,Cheatham 12. All.: Priftis.: Gray 10, Zanelli 10, Sorokas 9, Miaschi, Pinkins 13, Cinciarini 4, Stewart, Akin 3, Mcrae 8. N.e.:Ulaneo, Sangiovanni, e Pezzella. All.: Nicola Arbitri: Beniamino Manuel Attard, Edoardo Gonella, Marco Attard Parziali: 26-18, 46-26, 66-44 Note: spettatori: 3607; tiri da 3:9/21, Givova 2/22; tiri liberi: Reggio Emilia 9/12,17/21. La pausa per gli impegni della Nazionale ha fatto decisamente bene alla, che si ripresenta vestita a lucido al suo pubblico sbrigando, senza particolari patemi, la pratica. Una vittoria che issa la truppa di Priftis al quintoin classifica, alla pari dell’Olimpia Milano.