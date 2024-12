Lanazione.it - La grande chiusura del Foiano Book Festival con Sergio Cammariere in concerto

Arezzo, 2 dicembre 2024 – Ladelconin- special guest Giovanna Famulari violoncello Giovedì 5 dicembre 2024 ore 21 Collegiata dei Santi Martino e Leonardo Sarà il cantautorea chiudere la sesta edizione delcon ununico e speciale nella cornice della Collegiata dei Santi Martino e Leonardo giovedì 5 dicembre alle ore 21. Conosciuto per il suo stile inconfondibile, che fonde jazz, canzone d’autore e suggestioni mediterranee,sarà affiancato dalla talentuosa violoncellista Giovanna Famulari, artista poliedrica apprezzata per la sua versatilità musicale e collaboratrice di artisti di fama come Ron e Niccolò Fabi. Insieme daranno vita a una serata che promette di incantare il pubblico tra poesia e melodia.