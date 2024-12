Juventus Giuntoli | Obiettivo arrivare tra le prime quattro Le assenze ci hanno penalizzato

Leggi su Sportface.it

“Per noi è un anno particolare, con tantissime. Per noi l’dichiarato ètra le, con tanti calciatori nuovi, un modo di pensare calcio differente, siamo contenti di come sta andando, leci”. Lo ha detto il responsabile dell’area tecnica della, Cristiano, a margine del Gran galà del calcio italiano a Milano: “Nel mercato di gennaio fino alla fine nessuno muove le carte, dobbiamo essere attenti e vigili. Danilo? è il nostro capitano e ce lo teniamo stretto, non abbiamo parlato di niente, stiamo aspettando di vedere quello che accadrà a gennaio. In questo momento qui fare un nome rispetto agli altri è ingiusto, la squadra continuerà ad esrsi da squadra, anche chi fino a questo momento non è riuscito ad esre il proprio valore lo farò a gennaio.