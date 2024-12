Amica.it - Jacques e Gabriella di Monaco “rapiti” dalle luci di Natale del principato

Leggi su Amica.it

A poco più di tre settimane dal 25 dicembre anche ildiè piombato nell’atmosfera natalizia. A dare il via ufficialmente al periodo più suggestivo dell’anno sono stati, quest’anno, i piccoli della famiglia principesca: il principee la principessa, figli gemelli di Alberto e Charlene. La coppia reale ha lasciato l’onore ai bambini di diffondere la magia delnel, consentendo ai bambini di diventare i protagonisti dell’evento che, come da tradizione, inaugura l’Avvento nella ricchissima e affascinante città-Stato sulla costa meridionale della Francia.I gemelli danno il via aldiEd è così che, il 3o novembre, il principe Alberto e la principessa Charlene si sono presentati in Place du Palais in compagnia dei loro eredi, ai quali è stato affidato il compito di premere il pulsante che accende le luminarie nella piazza.