Calcio / Juniores Regionale Marche 2024/2025, risultati e marcatori della 10^ giornata

Nel girone A la Castelfrettese vince il derby contro il Barbara MonSerra. Nel girone B perdono Osimana e Jesina contro Aurora Treia e Chiesanuova; vincono anche Montefano, Settempeda e Portuali DoricaVALLESINA, 2 dicembre– La 10^del campionatoè stata quella dei colpi di scena. Scopriamo quello che è successo nel weekend appena concluso. Girone A – Castelfrettese e Aesse Senigallia tengono il passo Non ci sono sorprese nel girone A. La Castelfrettese (foto di copertina), infatti, vince ma soffre contro il Barbara MonSerra, dato che basta solo il gol di Giuliani nell’1-0 finale. I “Frogs”, con una partita in più, mantengono il vantaggio di +7 dall’Aesse Senigallia, a sua volta vincente per 4-2 contro il Sant’Orso grazie ai gol di Magnini, Giovanni Contardi, Pierpaoli e Tommaso Mancini.