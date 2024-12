Cityrumors.it - Arriva la legge per i lavoratori sull’emergenza meteo: di cosa si tratta

Una grande novità che darà un po’ di sollievo e soprattutto garanzie alle tante persone che si devono spostare o che restano impantanatiUna novità chedalla Spagna. Di quelle che potrebbero dare un minimo di sollievo a tante persone che potrebbero trovarsi in difficoltà davanti a un’emergenzarologica, soprattutto in caso di lavoro.laper i: disi(Ansa Foto) Cityrumors.itQuanto è successo a Valencia ha messo a dura prova non solo la testa e il cuore degli spagnoli e di tutti gli europei, ma di tanta e tanta gente che ha perso la casa e anche il lavoro. E non sa piùe come fare per andare avanti. Una situazione tremenda e un’emergenza pazzesca.E così, il governo spagnolo ha approvato un “congedo climatico retribuito” e consiste praticamente fino a quattro giorni per dare la possibilità aidi evitare di spostarsi durante le emergenzerologiche.