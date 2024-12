Oasport.it - Sci di fondo: Amundsen brilla nella 20 km mass start di Ruka, Graz miglior italiano

Si è chiusa da pochi minuti la 20 km con partenza dia maschile valida per la Coppa del Mondo di sci diin quel di. La vittoria è di Harald Oestberg, l’uomo che l’anno scorso ha vinto la Sfera di Cristallo, che approfitta del forfait di Johannes Hoesflot Klaebo e si regala uno sprint vincente al termine della competizione, risultata ancora una volta in un’autentica festa norge.Ai primi tre posti, infatti, ci sono solo norvegesi:va a precedere, in 46’04”, di nove decimi Jan Thomas Jenssen e di 1?9 Martin Loewstroem Nyenget. L’unico a reggere l’urto è l’austriaco Mika Vermuelen, a 2?9. Eppure a portare l’attacco decisivo, poco dopo la metà gara, è un altro norge, uno che alla fine non tiene verso la volata conclusiva: Andreas Fjorden Ree, alla fine quinto a 8?, con Simen Hegstad Krueger a due decimi.