All' armi siam Landini il leader Cgil rivendica il caos | Libertà nella rivolta

Il giorno dopo lo sciopero generale indetto dallae la Uil continua il braccio di ferro tra il segretario del sindacato di Corso Italia Maurizioe il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Illeghista si è detto «soddisfatto di aver garantito, ieri, il diritto a viaggiare con i mezzi pubblici a milioni di italiani» con la precettazione che ha portato lo sciopero da 8 a 4 ore. Poi ha ribadito come il suo impegno «non cambia in vista di dicembre, quando si contano già 15 scioperi proclamati, fra cui uno generale fissato il 13 (guarda caso un altro venerdì) a pochi giorni dal Natale. Sono pronto a intervenire ancora, per aiutare i cittadini». Dal canto suonon ha ritrattato la sua chiamata alla "sociale" e ha ricordato che quando è stato a Palazzo Chigi «per la legge di bilancio ho regalato alla presidente del Consiglio "L'uomo in" di Albert Camus.