Secoloditalia.it - Roma, corteo pro Pal da film horror: sangue, insulti, asini e finti bambini morti (video)

“E la ministra è un somaro oh, oh, oh”: cori cafoni, sulle note di ‘Bella ciao’, da parte degli studenti medi dell’Osa e gli universitari di Cambiare Rotta, nucleo che fa riferimento ai collettivi di sinistra, che mettono nel mirino la ministra dell’Università Anna Maria Bernini nel corte pro Pal svoltosi nel pomeriggio a. Una manifestazione, fatta di manifesti insanguinati, slogan volgari, foto bruciate, perfino un asino di cartapesta offensivo per il ministro Valditara e la Bernini, fino alla plateale e scabrosa immagine di una donna che portava in braccio il fantoccio, finto, di un bambino avvolto in un lenzuolo bianco macchiato di. “Questo figlio nostro è stato vittima di genocidio”, era la scritta nel cartello esibito da una donna, a simboleggiare un bambino morto e ildi innocenti a Gaza.