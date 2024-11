Quotidiano.net - Locman, letteraria passione. Un orologio di carattere nel nome del Sommo Poeta

Leggi su Quotidiano.net

Il poema di Dante oltre a essere un racconto possente e visionario di un viaggio nell’aldilà è anche universalmente riconosciuto come un dipinto dettagliatissimo degli usi e della cultura del Trecento. E in questo quadro maestoso sono presenti significativi riferimenti all’esistenza fin da allora degli orologi meccanici in Toscana, confermando quindi che l’Italia è certamente un Paese di antichissime tradizioni orologiere. Difficile ancora oggi stabilire esattamente quando vide la luce il primo segnatempo, ma nella Divina Commedia per la prima volta si fa proprio cenno a ingranaggi, ruote e sfere. Nel Ventiquattresimo Canto del Paradiso Dante paragona la danza delle anime dei beati al movimento degli ingranaggi di unmeccanico. " I beati – scriveva - girano con velocità diverse, come le lancette dell’, una delle quali sembra ferma e l’altra è molto meno lenta: quelle anime mostravano il grado di letizia in base alla loro rapidità o meno di movimento" Frutto della collaborazione oramai pluriennale tra Sandro Fratini – uno dei più grandi collezionisti al mondo di orologi e ideatore del marchio L’O, e Marco Mantovani, presidente di– la nuova collezione esprime il Dna tutto italiano del Marchio.