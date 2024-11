Ilgiorno.it - Il ritorno di Mr.Rain al Forum: "L’altalena delle emozioni. E nel finale nevicherà sul palco"

Il, un anno dopo. Mr.torna ad Assago con uno spettacolo diverso dal Supereroi Tour 2023, ma le stesse identiche intenzioni. "Come al solito cerco di trattare tematiche a cui sono molto legato perché penso che ogni occasione sia buona per dare un contributo emotivo alle persone che stanno in sala" racconta lui, all’anagrafe Mattia Balardi, 32 anni. "Suldel Festival di Sanremo come su quello di un palasport di Montichiari o di Milano, penso che l’opportunità di avere in mano un microfono acceso vada sfruttata per parlarecose che hai a cuore". Cosa bisogna aspettarsi? "La scaletta è molto varia, con una preferenza per le canzoni che mi hanno più ‘aiutato’ lungo il cammino, a cominciare, ovviamente, da quelle del primo album. Ci tengo a dire che il mio è uno spettacolo suonato al 100%, con invadenza della tecnologia bassissima, di cui ho seguito ogni cosa: dalla scaletta ai visual".