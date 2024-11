Anteprima24.it - Esordio al comunale amaro per i Falchi Cautano: il Frasso Telesino si impone in rimonta

Tempo di lettura: 2 minutiLa prima partita sul campoGianluca Gisoldi doveva essere una festa per i, ma si è trasformata in una giornata dal sapore. Nella quinta gara del campionato di Terza Categoria, girone B, la squadra di Gianni Vetrone ha affrontato la capolista, reduce da quattro vittorie consecutive. Una sfida difficile, resa ancora più complicata dall’inferiorità numerica dei padroni di casa che ha segnato l’incontro.I, con sei punti in classifica e una gara in meno rispetto agli avversari, hanno cercato di mettere in difficoltà la prima della classe fin dalle battute iniziali. Il primo tempo, molto equilibrato, si è chiuso sullo 0-0, ma il momento chiave è arrivato poco prima dell’intervallo: il portiere Pezzino è stato espulso per un fallo da ultimo uomo, lasciando i suoi in dieci per oltre metà gara.